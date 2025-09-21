Entre los cambios más relevantes se incluye la incorporación de nuevos tipos de transporte, como el “Bitrén”, un vehículo articulado para el traslado de animales. También se habilitarán unidades no contempladas previamente, siempre que resulten funcionales para cada especie.

La resolución, además, autoriza el uso de malla cuadriculada en vehículos destinados al transporte de porcinos, lo que permite la habilitación de transportes “multiespecie”. Otro aspecto destacado es la inclusión, dentro de los vehículos que no requieren habilitación sanitaria, de aquellos que trasladen abejas, productos y subproductos de la industria apícola, aves ornamentales, ejemplares de exposición y peces ornamentales.

El nuevo esquema contempla, a su vez, una habilitación provisoria de 90 días para los transportes que no cumplan con los requisitos iniciales.

En paralelo, se crea el Programa de Certificación Sanitaria Oficial de Fabricación de Vehículos, destinado a fabricantes que deseen homologar sus diseños antes de su comercialización. Este mecanismo, sujeto a auditorías y a la supervisión del organismo sanitario, tendrá una validez de cinco años por cada modelo de vehículo nuevo destinado al traslado de animales vivos y mercancías de origen animal.