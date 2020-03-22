Suspenden campaña anti aftosa
La Fundación Sanidad Ganadera Olavarría, en función de la situación de emergencia, informa a los productores del partido el cierre temporario de las actividades de vacunación hasta el 31 de Marzo.
Según disposición de SENASA se permitirán vacunaciones de egreso para traslado de hacienda a faena inmediata, remate de gordo y conserva o mercado terminal y movimiento de animales de establecimientos que aun no hayan realizado la vacunacion, a excepción de aquellos animales que no cuenten con la primera dosis hasta el 31/03/2020
La FUNSAGA oportunamente informara los pasos a seguir y mantiene abierta la línea de comunicación para cualquier tipo de consulta: funsagaolav@gmail.com