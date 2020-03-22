Según disposición de SENASA se permitirán vacunaciones de egreso para traslado de hacienda a faena inmediata, remate de gordo y conserva o mercado terminal y movimiento de animales de establecimientos que aun no hayan realizado la vacunacion, a excepción de aquellos animales que no cuenten con la primera dosis hasta el 31/03/2020

La FUNSAGA oportunamente informara los pasos a seguir y mantiene abierta la línea de comunicación para cualquier tipo de consulta: funsagaolav@gmail.com