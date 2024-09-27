Radio Olavarría pudo dialogar con Adrián y Marcelo, quienes dieron a conocer los principales elementos que comercializan y la posibilidad de que los clientes los compren por la página y los reciban en Olavarría sin ningún tipo de costo de envío.

También se refirieron a la posibilidad de los clientes resguarden sus ahorros pudiendo así, ganarle a los aumentos de precios, al dólar, y al plazo fijo, con el acopio integral de materiales que la empresa permite. El plus de este año radica en que pueden aprovecharse megaofertas y descuentos extraordinarios. Los mismos comenzaron en el mes de agosto y se extenderán hasta fin de año.