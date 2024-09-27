Imepho cumple 50 años y lo festeja con mega ofertas en Olavarría
Industria Marplatense de Elaboración de Productos de Hormigón, conocida como IMEPHO, fue fundada en 1974 por la Compañía Marplatense de Construcciones S.A. Asesores de la firma estuvieron este viernes de 11 a 13 en el local de Pinturerías Ámbito de Pellegrini y San Martín brindando asesoramiento a los clientes.
Radio Olavarría pudo dialogar con Adrián y Marcelo, quienes dieron a conocer los principales elementos que comercializan y la posibilidad de que los clientes los compren por la página y los reciban en Olavarría sin ningún tipo de costo de envío.
También se refirieron a la posibilidad de los clientes resguarden sus ahorros pudiendo así, ganarle a los aumentos de precios, al dólar, y al plazo fijo, con el acopio integral de materiales que la empresa permite. El plus de este año radica en que pueden aprovecharse megaofertas y descuentos extraordinarios. Los mismos comenzaron en el mes de agosto y se extenderán hasta fin de año.