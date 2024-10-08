Niños y niñas de escuelas rurales, fotógrafas y Mujeres Rurales invitan a realizar un recorrido hacia el interior de nuestra ruralidad con las mujeres como protagonistas.

La historia de ellas es la historia de quienes escribieron nuestro pasado, tallan nuestro presente y nos sostienen frente al futuro que estamos escribiendo.

La muestra “A través de tus ojos: experiencias, vivencias y saberes de las mujeres rurales” quedará inaugurada el martes 15 de octubre a las 19 horas y estará expuesta en las salas 1 y 2 y micro espacio.

Asimismo la propuesta incluye una agenda con diferentes actividades que tendrán lugar en el auditorio del Centro Cultural Municipal “San José”, que se detallan a continuación:

Miércoles 16 de octubre, 15 horas y jueves 17 de octubre

10 horas

Taller de intervención de Fotografías: “Reinterpretar El Paisaje”

Talleristas: Prof. Ignacia Tarantino

Mujer Rural: Agustina Abelenda

Viernes 18 de octubre

16 horas

Taller de escritura creativa: Contar lo nuestro”

Por Mujer Rural y Periodista: Luciana Pedernera

Sábado 19 de octubre

16.30 horas

Taller de danzas tradicionales

Por Mujer Rural: Natalia Moriones

Martes 22 de octubre

16 horas

Charla de cabaña de caballos criollos “El Vasquito”

Por Mujer Rural: Susana Urruty

Viernes 25 de octubre

10 horas

Charla de apicultura “Apícola El Trébol”

Por Mujer Rural y Apicultora Carina Escobar y Apicultor Edgardo Otamendi

Sábado 26 de octubre

16.30 horas

Taller de preparados de hierbas medicinales y aromáticas para tinturas madres e infusiones

Mujer Rural: Sandra Guzzeti

Viernes 1º de noviembre

15 horas

Constelaciones familiares asistidas con caballos “Espacio Equilibrio Equino”

Mujer Rural: Elena Gil

Sábado 2 de noviembre

12 horas

Recepción de Mujeres Rurales de la región en la previa al Encuentro de Mujeres Rurales.

Se recuerda que los horarios del Centro Cultural Municipal “San José” son en Administración: lunes a viernes de 7 a 13 horas, en Salas: lunes a viernes de 8 a 18 horas, sábados, domingos y feriados de 15 a 19 horas.