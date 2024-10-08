“A través de tus ojos: experiencias, vivencias y saberes de las mujeres rurales” en el Centro Cultural
La muestra inaugura el martes 15 de octubre a las 19 horas. Estará en Salas 1 y 2 y micro espacio. En forma complementaria habrá distintos talleres, charlas y propuestas.
Niños y niñas de escuelas rurales, fotógrafas y Mujeres Rurales invitan a realizar un recorrido hacia el interior de nuestra ruralidad con las mujeres como protagonistas.
La historia de ellas es la historia de quienes escribieron nuestro pasado, tallan nuestro presente y nos sostienen frente al futuro que estamos escribiendo.
La muestra “A través de tus ojos: experiencias, vivencias y saberes de las mujeres rurales” quedará inaugurada el martes 15 de octubre a las 19 horas y estará expuesta en las salas 1 y 2 y micro espacio.
Asimismo la propuesta incluye una agenda con diferentes actividades que tendrán lugar en el auditorio del Centro Cultural Municipal “San José”, que se detallan a continuación:
Miércoles 16 de octubre, 15 horas y jueves 17 de octubre
10 horas
Taller de intervención de Fotografías: “Reinterpretar El Paisaje”
Talleristas: Prof. Ignacia Tarantino
Mujer Rural: Agustina Abelenda
Viernes 18 de octubre
16 horas
Taller de escritura creativa: Contar lo nuestro”
Por Mujer Rural y Periodista: Luciana Pedernera
Sábado 19 de octubre
16.30 horas
Taller de danzas tradicionales
Por Mujer Rural: Natalia Moriones
Martes 22 de octubre
16 horas
Charla de cabaña de caballos criollos “El Vasquito”
Por Mujer Rural: Susana Urruty
Viernes 25 de octubre
10 horas
Charla de apicultura “Apícola El Trébol”
Por Mujer Rural y Apicultora Carina Escobar y Apicultor Edgardo Otamendi
Sábado 26 de octubre
16.30 horas
Taller de preparados de hierbas medicinales y aromáticas para tinturas madres e infusiones
Mujer Rural: Sandra Guzzeti
Viernes 1º de noviembre
15 horas
Constelaciones familiares asistidas con caballos “Espacio Equilibrio Equino”
Mujer Rural: Elena Gil
Sábado 2 de noviembre
12 horas
Recepción de Mujeres Rurales de la región en la previa al Encuentro de Mujeres Rurales.
Se recuerda que los horarios del Centro Cultural Municipal “San José” son en Administración: lunes a viernes de 7 a 13 horas, en Salas: lunes a viernes de 8 a 18 horas, sábados, domingos y feriados de 15 a 19 horas.