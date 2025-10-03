Silvina es una más de los cientos de olavarrienses que este fin de semana se movilizarán desde distintas parroquias e incluso en viajes particulares para agradecer y pedir a la Virgen de Luján.

En el caso de Silvina, ya son 11 las peregrinaciones de las que participa desde Olavarría, pero casi 20 las que ha hecho en diferentes momentos de su vida y desde distintos lugares.

Al momento de compartir su experiencia, puso de relieve el compromiso espiritual. “La peregrinación a Luján es un camino de ida”, aseguró.

Dijo que, como comunidad de jóvenes, se preparan con el corazón para llegar hasta la casa de su madre de la mejor manera posible.

Son alrededor de 40 jóvenes los que salen desde San Vicente este viernes, pasadas las 23.45, y que van peregrinando desde Moreno los 40 kilómetros hasta llegar a Luján. No importa el recorrido que hagas; para la Virgen es tan valioso peregrinar 20 kilómetros como 70, aseguró.