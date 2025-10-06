El antropólogo e investigador adjunto del Conicet dialogó con Radio Olavarría al respecto y aseguró que, más allá de cualquier postura personal, genera disgusto el modo en que esto se hace. Para transformar una conmemoración como esta debería haber una justificación clara y un proceso legítimo y legal para hacerlo, aseguró.

Mata dijo que la idea de “raza” tiene muchos problemas conceptuales, científicos, políticos y de diversa índole, por lo que no conviene recordar esa fecha de esa manera.

“Desde el punto de vista de las ciencias sociales, el concepto raza es absolutamente anticuado y no reconocido”, indicó. “Uno no puede entender la historia humana a partir de la noción de raza. El 12 de octubre recuerda un episodio histórico y resulta no enriquecedor”.

“La alternativa del Día de la Diversidad Cultural resulta superadora porque implica la posibilidad de pensar a la Argentina como lo que es: una nación profundamente diversa”.