“Clásica y solidaria” este domingo en el Teatro Municipal
En una nueva edición de este tradicional ciclo, la Orquesta Sinfónica Municipal dará su concierto desde las 20. En esta oportunidad, lo recaudado será a beneficio de la Biblioteca “Del Otro Lado del Árbol”.
El maestro Diego Lurbe, director de la Orquesta Sinfónica, visitó los estudios de LU 32.
Habló del repertorio que interpretarán, de lo que significa cada una de estas presentaciones y del fin solidario de las mismas.
Dijo que son más de 70 músicos los que estarán en escena, participando como artista invitado el solista en piano Maximiliano Gili.
Sobre “Clásica y Solidaria” dijo que fue una idea de Blanca Alem que ya va transitando su décimo año y que sirve para apoyar a distintas instituciones, juntando la música con el fin solidario.
Destacó a la biblio “Del Otro Lado del Árbol” como un espacio que aleja a los chicos de las pantallas y les permite encontrarse con el arte.
Lurbe puso de relieve que la entrada al espectáculo del domingo es libre y gratuita y que cada uno de los asistentes puede colaborar en la medida de sus posibilidades.
Dijo que quienes concurran no necesitan saber música, sino prestarse a lo desconocido y disfrutar; además, que el espectáculo dura alrededor de una hora.