El maestro Diego Lurbe, director de la Orquesta Sinfónica, visitó los estudios de LU 32.

Habló del repertorio que interpretarán, de lo que significa cada una de estas presentaciones y del fin solidario de las mismas.

Dijo que son más de 70 músicos los que estarán en escena, participando como artista invitado el solista en piano Maximiliano Gili.

Sobre “Clásica y Solidaria” dijo que fue una idea de Blanca Alem que ya va transitando su décimo año y que sirve para apoyar a distintas instituciones, juntando la música con el fin solidario.

Destacó a la biblio “Del Otro Lado del Árbol” como un espacio que aleja a los chicos de las pantallas y les permite encontrarse con el arte.

Lurbe puso de relieve que la entrada al espectáculo del domingo es libre y gratuita y que cada uno de los asistentes puede colaborar en la medida de sus posibilidades.

Dijo que quienes concurran no necesitan saber música, sino prestarse a lo desconocido y disfrutar; además, que el espectáculo dura alrededor de una hora.