'Narrar es contar un cuento, no leerlo ni aprenderlo de memoria'
Así lo afirmo Julia Esquibel, actriz, narradora y docente teatral, coordinadora del Seminario Intensivo sobre Narración Oral que se dictará este viernes y sábado en la Biblioteca Coty Laborde.
En diálogo con Radio Olavarría habló de la actividad que desarrollará en nuestra ciudad, invitó a los interesados a participar ( ya que aún quedan algunos cupos) y aprovechó la oportunidad para referirse a su proyecto titulado 'Cuento con Vos' con el que ha recorrido varios países de Latinoamerica