Abierta la inscripción para Juegos Bonaerenses en disciplinas de Cultura
Los interesados en participar de las diferentes propuestas culturales podrán inscribirse hasta el 3 de mayo.
Desde la Subsecretaría de Cultura y Educación se invita a participar de los Juegos Bonaerenses en las disciplinas culturales.
La inscripción estará abierta hasta el 3 de mayo inclusive. Los interesados pueden registrarse de modo presencial en la Subsecretaría de Cultura y Educación (Coronel Suárez 2924), de lunes a viernes de 8 a 12 horas, o bien por mail a [email protected].
Categorías y disciplinas culturales
Categoría Juveniles
A- SUB 15: podrán inscribirse los nacidos en los años 2009, 2010, 2011 y 2012.
B- SUB 18: podrán inscribirse los nacidos en los años 2006, 2007 y 2008.
C- ÚNICA: podrán inscribirse los nacidos entre los años 2006 y 2012 inclusive.
Disciplinas
Arte Circense Pareja – Única
Artes Plásticas:
Dibujo Individual – Sub 15 – Sub 18
Objeto Artístico Individual – Sub 15 – Sub 18
Pintura Individual – Sub 15 – Sub 18
Mural Individual o Pareja – Única
Cocineros Bonaerenses
Plato Principal Individual Sub 15 – Sub 18
Postre Individual Sub 15 – Sub 18
Danzas:
Danzas Folklóricas Pareja – Sub 15 – Sub 18
Danza Tango Pareja – Única
Malambo Individual – Sub 15 – Sub 18
Fotografía Individual Única
Freestyle Rap Individual Sub 15 – Sub 18
Literatura:
Cuento Individual Sub 15 – Sub 18
Poesía Individual Sub 15 – Sub 18
Música:
Rock Grupal – Única
Conjunto Musical Cumbia Grupal – Única
Solista Vocal Individual – Sub 15 – Sub 18
Stand Up Individual Única
Teatro Grupal Única
Videominuto Individual Única
Categoría Adultos Mayores
A- ÚNICA: podrán inscribirse los nacidos en el año 1964 inclusive y anteriores.
Disciplinas
Artes Plásticas:
Dibujo Individual – Única
Objeto Artístico Individual – Única
Pintura Individual – Única
Cocineros Bonaerenses:
Plato Principal Individual – Única
Postre Individual – Única
Danzas:
Folklóricas Pareja – Única
Danza Tango Pareja – Única
Fotografía Individual – Única
Literatura:
Cuento Individual – Única
Poesía Individual – Única
Solista Vocal Individual – Única
Teatro Grupal – Única
Categoría Personas Con Discapacidad (Pcd)
A- ÚNICA: podrán inscribirse los nacidos en el año 2012 inclusive y anteriores
(Ver reglamento general de Cultura Pcd y el específico de cada disciplina)
Disciplinas
Danzas:
Folklóricas Pcd Pareja – Única
Danza Teatro Pcd Grupal – Única
Malambo Pcd Individual – Única
Dibujo Pcd Individual – Única
Fotografía Pcd Individual – Única
Narración Oral Pcd Individual – Única
Pintura Pcd Individual Única
Solista Vocal Pcd Discapacidad Intelectual Individual – Única (Intelectual)
Perspectiva de género
Se garantizará la participación de personas transgénero y no binarias de acuerdo a la Ley Provincial Nº 15100, enmarcada en la ley Nacional Nº 26.743 de Identidad de Género y el Decreto Nº 476/2021 de DNI no binario, en todas las disciplinas y modalidades, en la categoría correspondiente, en relación al año de nacimiento.
Las personas que cuenten con DNI con cambio registral, podrán participar y competir de acuerdo al género que indique su Documento Nacional de Identidad. En el caso que figure NO BINARIO, podrán participar y competir en la categoría que elija la persona en cuestión.
Las personas que NO cuenten con DNI con cambio registral, que tengan una identidad de género que no coincida con la consignada en el DNI, podrán participar y competir de acuerdo al género auto-percibido.