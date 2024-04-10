Desde la Subsecretaría de Cultura y Educación se invita a participar de los Juegos Bonaerenses en las disciplinas culturales.

La inscripción estará abierta hasta el 3 de mayo inclusive. Los interesados pueden registrarse de modo presencial en la Subsecretaría de Cultura y Educación (Coronel Suárez 2924), de lunes a viernes de 8 a 12 horas, o bien por mail a [email protected].

Categorías y disciplinas culturales

Categoría Juveniles

A- SUB 15: podrán inscribirse los nacidos en los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

B- SUB 18: podrán inscribirse los nacidos en los años 2006, 2007 y 2008.

C- ÚNICA: podrán inscribirse los nacidos entre los años 2006 y 2012 inclusive.

Disciplinas

Arte Circense Pareja – Única

Artes Plásticas:

Dibujo Individual – Sub 15 – Sub 18

Objeto Artístico Individual – Sub 15 – Sub 18

Pintura Individual – Sub 15 – Sub 18

Mural Individual o Pareja – Única

Cocineros Bonaerenses

Plato Principal Individual Sub 15 – Sub 18

Postre Individual Sub 15 – Sub 18

Danzas:

Danzas Folklóricas Pareja – Sub 15 – Sub 18

Danza Tango Pareja – Única

Malambo Individual – Sub 15 – Sub 18

Fotografía Individual Única

Freestyle Rap Individual Sub 15 – Sub 18

Literatura:

Cuento Individual Sub 15 – Sub 18

Poesía Individual Sub 15 – Sub 18

Música:

Rock Grupal – Única

Conjunto Musical Cumbia Grupal – Única

Solista Vocal Individual – Sub 15 – Sub 18

Stand Up Individual Única

Teatro Grupal Única

Videominuto Individual Única

Categoría Adultos Mayores

A- ÚNICA: podrán inscribirse los nacidos en el año 1964 inclusive y anteriores.

Disciplinas

Artes Plásticas:

Dibujo Individual – Única

Objeto Artístico Individual – Única

Pintura Individual – Única

Cocineros Bonaerenses:

Plato Principal Individual – Única

Postre Individual – Única

Danzas:

Folklóricas Pareja – Única

Danza Tango Pareja – Única

Fotografía Individual – Única

Literatura:

Cuento Individual – Única

Poesía Individual – Única

Solista Vocal Individual – Única

Teatro Grupal – Única

Categoría Personas Con Discapacidad (Pcd)

A- ÚNICA: podrán inscribirse los nacidos en el año 2012 inclusive y anteriores

(Ver reglamento general de Cultura Pcd y el específico de cada disciplina)

Disciplinas

Danzas:

Folklóricas Pcd Pareja – Única

Danza Teatro Pcd Grupal – Única

Malambo Pcd Individual – Única

Dibujo Pcd Individual – Única

Fotografía Pcd Individual – Única

Narración Oral Pcd Individual – Única

Pintura Pcd Individual Única

Solista Vocal Pcd Discapacidad Intelectual Individual – Única (Intelectual)

Perspectiva de género

Se garantizará la participación de personas transgénero y no binarias de acuerdo a la Ley Provincial Nº 15100, enmarcada en la ley Nacional Nº 26.743 de Identidad de Género y el Decreto Nº 476/2021 de DNI no binario, en todas las disciplinas y modalidades, en la categoría correspondiente, en relación al año de nacimiento.

Las personas que cuenten con DNI con cambio registral, podrán participar y competir de acuerdo al género que indique su Documento Nacional de Identidad. En el caso que figure NO BINARIO, podrán participar y competir en la categoría que elija la persona en cuestión.

Las personas que NO cuenten con DNI con cambio registral, que tengan una identidad de género que no coincida con la consignada en el DNI, podrán participar y competir de acuerdo al género auto-percibido.