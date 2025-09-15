Cides visitó los estudios de Radio Olavarría. Se refirió al trabajo que realiza con su arte, a cómo difunde su obra y a una próxima presentación en la Semana de las Artes en la Escuela de Artes Visuales de Olavarría.

Sobre su obra dijo que, en este caso, está inspirada en el paisaje pampeano, al que le imprime un sello propio basado en lo abstracto y surrealista.

Dijo que no todas sus obras tienen un mismo gesto ni repite la paleta de colores, por lo que cada una tiene su particularidad.

Sobre sus inicios, dijo que hizo una primera muestra a los 11 años, cuando iba a sexto grado de la primaria en la Escuela 80 y, tras un breve paso por la carrera de abogacía, retomó el arte alrededor de los 19 años.

Quienes quieran ver su obra, está plasmada en su Instagram: alejandro_cides