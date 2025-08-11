Verónica Eseberri, tallerista en la mutual de Arte Los Sikuris, se refirió a esta presentación y también dijo que la producción será proyectada este jueves 14 de agosto en la apertura de un seminario de la Facultad de Ciencias Médicas que se realizará en la Universidad Nacional de Córdoba. El tema del seminario está vinculado a la agroecología y con la importancia de preservar la biodiversidad.

Eseberri aprovechó la oportunidad para describir los distintos talleres que ofrece la mutual y las vìas de comunicaciòn de los interesados.