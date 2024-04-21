Buena cantidad de público en la Fiesta de la Bondiola
Se desarrolló este domingo en la bicisenda Javier Ouda, con variados espectáculos y la participación de food trucks, cerveceros y artesanos. Fue organizada por la Comisión de la Fiesta de los Reyes Magos, con el objetivo de recaudar fondos para sexagésima edición del próximo año.
Pese al estado del tiempo, que se presentó fresco y nublado, fue interesante la cantidad de personas que disfrutaron a lo largo de toda la jornada, que comenzó con actividades a las 12:30 con la apertura de la cantina y a las 14:30 en el escenario.