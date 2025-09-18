Diego Batlle: “Hacia bastante tiempo que una película nacional no tenía esta repercusión masiva” El reconocido crítico de cine nacional estuvo en “enfocados” y nos habló sobre “Homo Argentum”, la película protagonizada por Guillermo Francella, recientemente estrenada en todos los cines del país. “Seguramente se convertirá en la película con más espectadores del año, superando el millón, se estrenó el jueves y tuvo un gran arranque con 185 mil espectadores en dos días”. Manifestó Batlle.