Chamula pone en escena “Contrariedades”
Se trata de una obra de teatro protagonizada y dirigida por olavarrienses. Se podrá ver en Maipú 3756 este viernes desde las 21 horas.
“Clásica y solidaria” este domingo en el Teatro Municipal
En una nueva edición de este tradicional ciclo, la Orquesta Sinfónica Municipal dará su concierto desde las 20. En esta oportunidad, lo recaudado será a beneficio de la Biblioteca “Del Otro Lado del Árbol”.
Diego Javier Rojas en la biblio “Del Otro Lado del Árbol”
El escritor olavarriense visitará el lugar este sábado a las 14.30 en el marco del Día del Bibliotecario y en la semana de las Bibliotecas Escolares.
Alejandro Cides expone sus obras en Bahía Blanca
El artista plástico olavarriense participó este fin de semana junto a más de 90 artistas visuales de la “Feria del Arte”, que se realizó en el espacio 2Museos de Bahía Blanca. El próximo fin de semana vuelve a Bahía a participar de “Subterránea”, ciclo de muestras que se llevará a cabo en la Biblioteca Bernardino Rivadavia.
Diego Batlle: “Hacia bastante tiempo que una película nacional no tenía esta repercusión masiva”
El reconocido crítico de cine nacional estuvo en “enfocados” y nos habló sobre “Homo Argentum”, la película protagonizada por Guillermo Francella, recientemente estrenada en todos los cines del país. “Seguramente se convertirá en la película con más espectadores del año, superando el millón, se estrenó el jueves y tuvo un gran arranque con 185 mil espectadores en dos días”. Manifestó Batlle.
