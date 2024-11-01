El Municipio invita a participar de un nuevo concierto del Ciclo “Clásica y Solidaria”, que se llevará a cabo el domingo 17 de noviembre a las 20:30 horas, en el Teatro Municipal. En esta ocasión, la velada será a beneficio de CORIM

El repertorio estará basado en obras de W. Mozart (1756 – 1791) Don Giovanni – Obertura, K 527 (), C. M. von Weber (1786 – 1826) Concierto para clarinete y orquesta N° 2, Op. 74 (), E. Grieg (1843 – 1907) Peer Gynt, Suite N° 1, Op. 46 () y P. Tschaikowsky (1840 – 1893) Romeo y Julieta – Obertura fantasía (*).

En la primera parte estará como músico solista en clarinete Ezequiel Lurbe, la dirección estará a cargo del Mtro. Diego Lurbe y el Mtro. Walter Salvareschi.

Se recuerda que el ciclo presenta entrada libre y gratuita, y quienes deseen colaborar con la institución podrán hacerlo mediante una donación en efectivo por sobre, o por billetera virtual a través de un código QR.

CORIM

CORIM es un establecimiento con una tradición educativa y de acompañamiento de más de 50 años, con el objetivo de favorecer y garantizar la inclusión educativa de los chicos y chicas con discapacidad, trabajando con especial énfasis en la estimulación temprana.

Cuenta con un equipo de docentes y profesionales de gran compromiso y trayectoria, capacitados para la atención de los niños y niñas a través de distintas actividades, propuestas y talleres.