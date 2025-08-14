Previo a su llegada a nuestra ciudad dialogó con Radio Olavarría, repasó su carrera, anunció un próximo album y un libro y habló de su presentación en nuestra ciudad con el espectáculo Conexión.

También se refirió a la importancia central que ocupa la familia en su vida, destacándo la presencia del público a la que denominó como su " primera familia", los que más me conocen y saben como soy -dijo-.