Facundo comenzó indagando acerca del “nombramiento de clown, de payaso, dentro de lo que es el rubro, el colectivo de gente que trabaja esto, encuentra como algunas diferencias, quizás para el público en general, bueno, son lo mismo ¿no? Y un poco se trata de, día a día, ir haciendo que esa grieta, una más dentro de nuestra sociedad, se vaya desapareciendo, porque bueno, se diferencian en algunas pequeñas cosas. El clown está más pensado para el mundo del teatro, para algunas cosas pautadas desde ahí, y el payaso es mucho más callejero, mucho más charlatán, y desde ese lugar yo creo que puedo, me siento tocando los dos mundos”.

“A este tipo de personas que trabajan desde el cuerpo, desde otros sentidos, para que se refresquen las relaciones sociales, del mismo modo que el clown buscó en el teatro refrescarse, sucede con las empresas que llaman para hacer capacitaciones, sensibilizaciones, cosas que tienen que ver con trabajos en equipo, porque bueno, una parte interesante que tiene es la improvisación, y en la improvisación decimos que cualquier error es una posibilidad, entonces eso es algo que tiene, que ha llevado a que las empresas o cosas así, piensen, nosotros necesitamos que nos suceda eso, que en realidad es un cambio de mentalidad, entender que la posibilidad está en lo que no esperaba” relató el artista sobre el cambio de rol de los payasos.

