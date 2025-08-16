Diego Batlle: “Hacia bastante tiempo que una película nacional no tenía esta repercusión masiva”
El reconocido crítico de cine nacional estuvo en “enfocados” y nos habló sobre “Homo Argentum”, la película protagonizada por Guillermo Francella, recientemente estrenada en todos los cines del país. “Seguramente se convertirá en la película con más espectadores del año, superando el millón, se estrenó el jueves y tuvo un gran arranque con 185 mil espectadores en dos días”. Manifestó Batlle.
HOMO ARGENTUM es la confirmación o la consagración de ese «mínimo esfuerzo». En lo que respecta a ideas, a ingenio, a guiones, a originalidad, a situaciones, a diálogos, a resoluciones, a la cantidad inmensa de «chivos» publicitarios que la sostienen económicamente. Una quincena de microhistorias que se suceden a lo largo de poco más de 90 minutos, los cortos del film intentan ofrecer una versión de muy bajo vuelo de aquello que Fabio Alberti definía como «¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Estamos locos?«. A lo largo de esas microhistorias aptas para redes sociales (algunas bien podrían ser reels de TikTok o Instagram, y creo que fueron pensadas con ese fin), la hipótesis sobre la que trabaja la dupla compuesta por Mariano Cohn y Gastón Duprat es simple y sencilla: el «homo argentum», venga de la clase social que venga, tenga el origen que tenga, es un ser bastante impresentable: corrupto, mentiroso, ventajero, egoísta, celoso, tramposo, cagador, irresponsable, falso, hipócrita y otras características similares.