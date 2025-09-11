Rojas visitó Radio Olavarría y aprovechamos la oportunidad para hablar de la importancia de las bibliotecas, la dinámica que tienen hoy en día y de su labor como escritor.

También se refirió a su próximo trabajo, que saldría sobre fines de este año o a principios de 2026.

El libro hablará de tres personajes clásicos —Los tres cerditos, Hansel y Gretel y El gato con botas— en situaciones relacionadas con oficios.