Herrera contó los detalles de su historia, su búsqueda a través del tiempo, el encuentro con sus padres biológicos y la forma en que se relacionó con sus hermanos.

Dijo que, tras resolver su historia, ayudó a otras personas a poder encontrar su identidad.

Como se sabe, su búsqueda se reflejó en el libro escrito por Sergio Sarachu titulado " Un hijo de tres madres" y el próximo paso sería llevarlo al cine o a alguna plataforma.