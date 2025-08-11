Dos décadas para reconstruir una historia
Sergio Fabián Herrera visitó los estudios de LU 32 Radio Olavarría para recordar la búsqueda de su identidad. Su historia volvió a ser noticia al ser retomada por el portal Infobae.
Herrera contó los detalles de su historia, su búsqueda a través del tiempo, el encuentro con sus padres biológicos y la forma en que se relacionó con sus hermanos.
Dijo que, tras resolver su historia, ayudó a otras personas a poder encontrar su identidad.
Como se sabe, su búsqueda se reflejó en el libro escrito por Sergio Sarachu titulado " Un hijo de tres madres" y el próximo paso sería llevarlo al cine o a alguna plataforma.