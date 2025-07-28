Editorial 'Del Altillo' presenta dos nuevos libros
Se trata de “La caminata del atardecer rojo” y “El diario de Clara” de los autores Fernando Agustín Berg y María Jimena Montiel, respectivamente. Ambos libros cuentan con la ilustración del artista plástico sierrabayense, Daniel Fitte y el diseño integral de tapa a cargo de Millón de Teclas.
Fabricio Lucio, de Editorial Del Altillo dialogó con Radio Olavarría. Describió sintéticamente ambos libros, contó como se maneja la editorial con los escritores nuevos que van llegando y también habló de aquellos proyectos que no han podido concretarse en esta primera parte del año debido a la complicada situación económica que está atravesando el país.
En cuanto a los autores, destacó la juventud de Fernando Agustín Berg y la forma en que encara el erotismo en su libro María Jimena Montiel.
Dijo que ambos libros se encuentran en preventa y luego serán los propios autores los que determinarán su forma de comercialización.