Fabricio Lucio, de Editorial Del Altillo dialogó con Radio Olavarría. Describió sintéticamente ambos libros, contó como se maneja la editorial con los escritores nuevos que van llegando y también habló de aquellos proyectos que no han podido concretarse en esta primera parte del año debido a la complicada situación económica que está atravesando el país.

En cuanto a los autores, destacó la juventud de Fernando Agustín Berg y la forma en que encara el erotismo en su libro María Jimena Montiel.

Dijo que ambos libros se encuentran en preventa y luego serán los propios autores los que determinarán su forma de comercialización.