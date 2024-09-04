El domingo 1º de septiembre finalizó la muestra «Pasión en Miniatura» Coleccionismo Olavarría que se desarrolló en el Museo Municipal “Hermanos Emiliozzi”.

Un gran marco de público acompañó a los coleccionistas Gabriel Cazot, Mauricio Inaudi, Fernando Descalzo, Emilio Dicharri, Néstor Mantovani, Gustavo Manzano, Juan E. Huertas y Ariel Pereyra que expusieron sus colecciones para compartir con los numerosos visitantes que se acercaron al Museo.

Se trató de una colección de autos a escala – 1:64, 1:43, 1:40 – de Turismo Carretera, Rally, Fórmula 1, autos de Fangio, autos de calle de distintas marcas, de la saga Rápido y Furioso, Hot Wheels, Simpson, autos a escala que fueron juguetes nacionales de la marca Buby, Minibuby, Galgo, colección Quilmes, y otros.

También se exhibió un emotivo diorama que reflejaba los preparativos de la mítica Galera en el taller de los Gringos Emiliozzi, construido por Fernando Descalzo.

La muestra finalizó con una amena charla sobre coleccionismo con los visitantes que se acercaron el pasado domingo al Museo Municipal “Hermanos Emiliozzi”.