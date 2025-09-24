La directora del festival, Maribel García, le contó a Radio Olavarría en qué consiste el encuentro.

Dio cuenta de las distintas actividades y de la importancia que ha cobrado el festival, que ha sido declarado de interés legislativo, a lo largo de las 17 ediciones anteriores.

En su turno, la narradora Virginia Turado (que ya ha participado de varias ediciones) habló de la satisfacción que le provoca venir año a año a Tapalqué, del intercambio cultural que se produce e invitó a la gente de la región a acercarse a Tapalqué.