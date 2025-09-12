El titular de la Unión de Colectividades de Olavarría, Fernando Bugosen, dialogó con Radio Olavarría al respecto.

Dijo que es una oportunidad para encontrarse con las raíces de cada uno. Describió la agenda que se compartirá, se refirió a la oferta gastronómica, a la presencia de estatuas vivientes que representarán a cada colectividad e invitó a la gente a participar.

En cuanto a la organización de la fiesta, dijo que están trabajando desde abril y que, en esta oportunidad, ha sido todo mucho más ágil que el año anterior. Puso de relieve la gran cantidad de colectividades y dijo que siempre es bueno que la gente se acerque a participar.

Bugosen también habló de sus raíces libanesas y de las tradiciones que aún conserva.

El evento contará con una gran feria gastronómica con propuestas de las diferentes colectividades del Partido de Olavarría y también estarán presentes cerveceros locales. Además, habrá un escenario con danzas típicas y grupos musicales durante toda la jornada.

Asimismo, dentro del Centro Cultural se desarrollará una muestra estática con objetos y trajes típicos de las colectividades.

A continuación se detalla cómo se llevará adelante el cronograma tanto en el escenario como en el auditorio del espacio cultural:

Escenario

14:30 hs. Apertura de escenario.

15:00 hs. Taller de danzas del Centro Vasco (niños).

15:15 hs. Dúo lírico integrado por Juan Sebastián Abalo y Rocío Cabral.

15:30 hs. Conjunto de danzas alemanas “Wir Bringen Freude”.

15:45 hs. Rancho Folklórico Azinheira (danza portuguesa).

16:00 hs. Grupo de danza española “Alhambra”.

16:15 hs. Ballet de danza árabe “Hawa Al Arz” y Escuela de danza árabe “Alhambra”.

16:30 hs. Danza boliviana.

16:40 hs. Intervalo.

17:15 hs. Escuela de danza folklórica de la Sociedad Española de Olavarría.

17:30 hs. Danza boliviana.

17:40 hs. Grupo musical de tango a cargo de Sergio Barraza.

18:10 hs. Rancho Folklórico Azinheira (danza portuguesa).

18:25 hs. Taller de danzas del Centro Vasco.

18:40 hs. Folklore libanés a cargo de la Escuela de Dabke.

18:55 hs. Taller de danza folklórica del Centro Vasco.

19:10 hs. Danza boliviana.

20:00 hs. Grupo musical de folklore a cargo de Esteban Muia.

Auditorio

16:40 hs. Música francesa a cargo de Maximiliano Cooper y Perla Meloni.

17:15 hs. Coro italiano “Gli Amici”.

18:20 hs. Presentación del libro “Colonia Nievas, Alemanes del Volga. Relatos de su historia” de Osvaldo Bugliese y Mingo Jacobo.

18:45 hs. Taller interactivo sobre identidades “La voz de la cultura: yo digo quién soy, yo hablo por mis raíces” a cargo de las antropólogas sociales Ludmila Adad y Marcela Guerci. Organizan: Núcleo Regional de Estudios Socioculturales (NuRES) – Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN) – Unión Cultural Argentino Libanesa (UCAL) Filial Olavarría.