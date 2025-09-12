El titular de la Unión de Colectividades de Olavarría, Fernando Bugosen, dialogó con Radio Olavarría al respecto.

Dijo que es una oportunidad para encontrarse con las raíces de cada uno. Describió la agenda que se compartirá, se refirió a la oferta gastronómica, a la presencia de estatuas vivientes que representarán a cada colectividad e invitó a la gente a participar.

En cuanto a la organización de la fiesta, dijo que están trabajando desde abril y que, en esta oportunidad, ha sido todo mucho más ágil que el año anterior. Puso de relieve la gran cantidad de colectividades y dijo que siempre es bueno que la gente se acerque a participar.

Bugosen también habló de sus raíces libanesas y de las tradiciones que aún conserva.