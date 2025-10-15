Ignacio Montoya Carlotto visitó los estudios de Radio Olavarría y se refirió a las actividades que se realizarán cada uno de los días, tanto en uno de los locales gastronómicos ubicados en Coronel Suárez y Brown, como en la Escuela de Música y en el Teatro Municipal.

Agradeció el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad de Olavarría, que financiaron el evento.

Habló de Olavarría como uno de los lugares que mayor movida cultural tiene en la provincia de Buenos Aires.

Definió al jazz como una música que requiere una mirada y una atención especiales; no es la música que más se escucha, pero una vez que uno se introduce en ella, empieza a gustarle.

En la oportunidad, el músico también se refirió a sus últimas presentaciones y a los proyectos que se vienen.

Entre ellos destacó el sello que armó, denominado “114 Discos”, con el cual produce a determinados artistas y que cuenta, a estas alturas, con un catálogo bastante grande.