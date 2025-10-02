Radio Olavarría dialogó con Sebastián Tarantola, presidente de la Sociedad de Fomento de la colonia, quien dio cuenta del cronograma de la fiesta.

Invitó a toda la comunidad de Olavarría y de las ciudades vecinas a participar. Esperan que el tiempo acompañe para que se pueda cumplir con todo lo previsto.

En cuanto al cronograma, que se inicia este viernes, el mismo fue informado por la Municipalidad de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, y comprende las siguientes actividades:

Viernes 3 de octubre

Monumento de los Fundadores (Av. San Miguel Arcángel y calle San Martín)

Acto protocolar: aniversario de la fundación del pueblo.

14:30 horas

Desfile de instituciones y vecinos de la localidad y alrededores (desde la Escuela N.º 5 hasta la rotonda).

Entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por Omar Martell con su acordeón.

Palabras alusivas a la fecha.

Corte simbólico de la torta aniversario.

Festejos en la Escuela N.º 5 con una merienda compartida.

Sábado 4 de octubre

Museo Municipal “Miguel Stoessel Müller” de Colonia San Miguel

14:30 horas: show de burbujas a cargo de Caty Weslate.

15:30 horas: taller de danza árabe tradicional de la Escuela Municipal de Danzas – Extensión Cnia. San Miguel y Sierras Bayas.

16:00 horas: zumba.

16:30 horas: taller para infancias: ¡Qué rico! Taller de arte que pone en valor el patrimonio gastronómico de las colonias de alemanes del Volga. Taller al paso, para todas las edades. Sin inscripción.

17:00 horas: taller folklórico de Colonia San Miguel.

18:00 horas: cierre con Ritmo Inmigrante y la presentación del ballet “Wir Bringen Freude”.

Club Independiente

22:00 horas: baile familiar con la actuación de Cristian Braun (organizado por la Comisión del Club Independiente y la Sociedad de Fomento “Los Amigos”).

Domingo 5 de octubre

Av. San Miguel Arcángel