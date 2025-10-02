Este viernes 3, Colonia San Miguel cumple 144 años
Por tal motivo, este domingo se realiza la Fiesta de la Kerb, que incluye distintos festejos que se inician este mismo viernes
Radio Olavarría dialogó con Sebastián Tarantola, presidente de la Sociedad de Fomento de la colonia, quien dio cuenta del cronograma de la fiesta.
Invitó a toda la comunidad de Olavarría y de las ciudades vecinas a participar. Esperan que el tiempo acompañe para que se pueda cumplir con todo lo previsto.
En cuanto al cronograma, que se inicia este viernes, el mismo fue informado por la Municipalidad de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, y comprende las siguientes actividades:
Viernes 3 de octubre
Monumento de los Fundadores (Av. San Miguel Arcángel y calle San Martín)
- Acto protocolar: aniversario de la fundación del pueblo.
14:30 horas
- Desfile de instituciones y vecinos de la localidad y alrededores (desde la Escuela N.º 5 hasta la rotonda).
- Entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por Omar Martell con su acordeón.
- Palabras alusivas a la fecha.
- Corte simbólico de la torta aniversario.
- Festejos en la Escuela N.º 5 con una merienda compartida.
Sábado 4 de octubre
Museo Municipal “Miguel Stoessel Müller” de Colonia San Miguel
- 14:30 horas: show de burbujas a cargo de Caty Weslate.
- 15:30 horas: taller de danza árabe tradicional de la Escuela Municipal de Danzas – Extensión Cnia. San Miguel y Sierras Bayas.
- 16:00 horas: zumba.
- 16:30 horas: taller para infancias: ¡Qué rico! Taller de arte que pone en valor el patrimonio gastronómico de las colonias de alemanes del Volga. Taller al paso, para todas las edades. Sin inscripción.
- 17:00 horas: taller folklórico de Colonia San Miguel.
- 18:00 horas: cierre con Ritmo Inmigrante y la presentación del ballet “Wir Bringen Freude”.
Club Independiente
- 22:00 horas: baile familiar con la actuación de Cristian Braun (organizado por la Comisión del Club Independiente y la Sociedad de Fomento “Los Amigos”).
Domingo 5 de octubre
Av. San Miguel Arcángel
- 08:00 a 11:00 horas: apertura de la Fiesta de la Kerb.
- 12:00 horas: ventas de comidas típicas, artesanías y distintos puestos a partir del mediodía, sobre avenida San Miguel Arcángel.
- 13:30 horas: acto inaugural, palabras de apertura e ingreso de las banderas: Sociedad de Fomento “Los Amigos”, Jardín de Infantes N.º 920, Escuela N.º 5 “Independencia Argentina”, Anexo de la Escuela de Educación Media N.º 2, iglesia, Centro de Jubilados, Museo Municipal “Miguel Stoessel Müller”, Club Independiente, Unión de Colonias Alemanas del Volga del Partido de Olavarría, Ballet de la Dulce Vida de Mar del Plata, Ballet Vesná de Azul, Ballet Municipal de Danzas Alemanas Wir Bringen Freude y spicheros de Coronel Suárez.
- Entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por Jeremías Solís, y del Himno Nacional Alemán, interpretado por Ricardo Horvath, acompañados de su acordeón y con la voz de Norma Schwindt.
- 14:45 horas: actuación del Taller Municipal de Danzas Alemanas “Wir Bringen Freude”, dirigido por las profesoras Yesica Smith y Micaela Baier.
- 15:15 horas: actuación de Ballet Vesná de la ciudad de Azul, a cargo del profesor Carlos Schell.
- 15:45 horas: actuación del Ballet de La Dulce Vida de Mar del Plata, a cargo de su director Jorge “Niki” Brown Stickar, con las profesoras del grupo infantojuvenil María Ortiz Kilp y Macarena Heim Stoessel.
- 16:15 horas: actuación de apertura de la banda alemana Ritmo Inmigrante, de Santa Anita, Entre Ríos.
- 16:45 horas: segunda actuación del Ballet de La Dulce Vida de Mar del Plata.
- 17:00 horas: segunda actuación de Ballet Vesná de la ciudad de Azul.
- 17:20 horas: comienza a tocar la banda “Ritmo Inmigrante”.
- 17:30 horas: corte de la torta rusa gigante y reparto al público, acompañada por la música de la orquesta.
- 18:00 horas: segunda actuación del Taller Municipal de Danzas Alemanas “Wir Bringen Freude”.
- 18:30 horas: gran cierre de la fiesta con el show del spitcher a cargo de los spicheros de Colonia 2 de Coronel Suárez, acompañados por la música de la banda “Ritmo Inmigrante”.