Previo a su llegada a nuestra ciudad, dialogó con Radio Olavarría acerca de su último libro “La cruzada”.

La escritora se refirió a las particularidades de este libro, que habla de la historia de Catalina, una mujer del País Vasco; un libro ambientado entre los siglos XVI y XVII. Florencia contó cómo se vio atrapada por esta figura, lo que la llevó a viajar a distintos lugares en los que ella vivió y a hacer una gran investigación histórica al respecto.

Canale lleva editados 12 libros y en todos ellos habla de una figura histórica real. Contó que ya está trabajando en una nueva historia que, una vez más, se refiere a una mujer, aunque no quiso adelantar mayores datos.

Dijo que sus historias nunca fueron llevadas a la pantalla, aunque en algún momento se acercó alguna propuesta que no prosperó.

Finalmente, invitó a todos a acercarse el jueves a las 19 al Centro Cultural San José.