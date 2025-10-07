Florencia Canale en la “Feria del Libro de Olavarría"
La conocida escritora visitará nuestra ciudad el próximo jueves, en el marco de la 29.ª muestra que se realizará desde ese día y hasta el domingo en el Centro Cultural San José.
Previo a su llegada a nuestra ciudad, dialogó con Radio Olavarría acerca de su último libro “La cruzada”.
La escritora se refirió a las particularidades de este libro, que habla de la historia de Catalina, una mujer del País Vasco; un libro ambientado entre los siglos XVI y XVII. Florencia contó cómo se vio atrapada por esta figura, lo que la llevó a viajar a distintos lugares en los que ella vivió y a hacer una gran investigación histórica al respecto.
Canale lleva editados 12 libros y en todos ellos habla de una figura histórica real. Contó que ya está trabajando en una nueva historia que, una vez más, se refiere a una mujer, aunque no quiso adelantar mayores datos.
Dijo que sus historias nunca fueron llevadas a la pantalla, aunque en algún momento se acercó alguna propuesta que no prosperó.
Finalmente, invitó a todos a acercarse el jueves a las 19 al Centro Cultural San José.