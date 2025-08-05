La Biblioteca Coty Laborde cumple 24 años y lo festeja durante todo agosto
Será a través de distintas actividades. Este sábado estará José Luis Baute, investigador literario y bibliotecario, radicado en Mar del Plata. Presentará su libro 'Alfonsina Storni en Mar del Plata'. Brindará una charla amena sobre la poetisa y el entorno social de la ciudad, en esa época.
Graciela Mónaco, miembro de Comisión Directiva de la biblioteca e integrante de la Agrupación Escritores Olavarrienses, dialogó con Radio Olavarría al respecto.
Invitó a la comunidad a participar de este encuentro que dará comienzo puntualmente a las 15 y cerrará con la actuación de Paloma Pacheco en canto y Santiago Sopelana en piano y será con entrada libre y gratuita.
Graciela también se refirió al resto de actividades que se realizan en la biblioteca, a los socios que tiene y a las visitas que reciben por parte de instituciones del barrio.