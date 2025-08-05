Graciela Mónaco, miembro de Comisión Directiva de la biblioteca e integrante de la Agrupación Escritores Olavarrienses, dialogó con Radio Olavarría al respecto.

Invitó a la comunidad a participar de este encuentro que dará comienzo puntualmente a las 15 y cerrará con la actuación de Paloma Pacheco en canto y Santiago Sopelana en piano y será con entrada libre y gratuita.

Graciela también se refirió al resto de actividades que se realizan en la biblioteca, a los socios que tiene y a las visitas que reciben por parte de instituciones del barrio.