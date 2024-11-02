La comedia ‘La Unión Telefónica’ se presenta en Sierras Bayas
Será este miércoles 6 de noviembre a las 20:30 hs, en el Centro Cultural de Sierras Bayas (Roca y Colombo), con entrada libre y gratuita. Se trata de una comedia escrita por Guillermo Cavia y dirigida por la profesora Silvia Fariña, y que llenó el Auditorio de la FIO en dos oportunidades
"La Unión Telefónica" es una obra que pone en escena la complejidad de las comunicaciones, abordando los malentendidos que surgen entre los mensajes y las interpretaciones de los personajes. Con una estructura divertida y ágil, la pieza lleva al espectador a reflexionar sobre cómo las relaciones y los diálogos se han transformado a lo largo del tiempo, desde las viejas conexiones telefónicas hasta las modernas formas de comunicación.
El elenco está compuesto por integrantes del taller: Silvia Díaz, Valeria Gianoni, Lautaro Gómez, Gabriel Adorno, Tomás Splendore, María Juarros, Yolanda Ávalos, Estela Polijronos, Alejandra Minvielle, Alicia Gianassi, Laura Pasquini, Guillermina Moro, Juan Ignacio León, Juan Bouciguez y Natalia Vivas. La obra también contará con la participación de María Victoria Ferreira en maquillaje y la asistencia técnica de Genaro Ferreyra y Oscar Mondello.