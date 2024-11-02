"La Unión Telefónica" es una obra que pone en escena la complejidad de las comunicaciones, abordando los malentendidos que surgen entre los mensajes y las interpretaciones de los personajes. Con una estructura divertida y ágil, la pieza lleva al espectador a reflexionar sobre cómo las relaciones y los diálogos se han transformado a lo largo del tiempo, desde las viejas conexiones telefónicas hasta las modernas formas de comunicación.

El elenco está compuesto por integrantes del taller: Silvia Díaz, Valeria Gianoni, Lautaro Gómez, Gabriel Adorno, Tomás Splendore, María Juarros, Yolanda Ávalos, Estela Polijronos, Alejandra Minvielle, Alicia Gianassi, Laura Pasquini, Guillermina Moro, Juan Ignacio León, Juan Bouciguez y Natalia Vivas. La obra también contará con la participación de María Victoria Ferreira en maquillaje y la asistencia técnica de Genaro Ferreyra y Oscar Mondello.