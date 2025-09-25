La directora de la escuela, Silvina Ordóñez, dialogó con Radio Olavarría.

Se refirió a cómo surgió la iniciativa, de qué manera fue elegido el nombre de la emblemática cantante argentina para denominar al establecimiento y en qué consistirá el acto del viernes, que contará con distintas expresiones culturales.

También habló del establecimiento, que funciona desde hace 15 años, primero en la esquina de Colón y Dean Funes, hasta que fue trasladado a este nuevo lugar; de la tarea que realizan y de la matrícula con que cuentan.

La docente dijo que está en la institución desde sus comienzos como maestra de artes visuales (de hecho integró la comisión de creación de la misma) y que hace 4 años es su directora.