La Escuela de Educación Artística n.º 3 se llamará “Mercedes Sosa”
El acto de imposición del nombre se realizará el viernes 3 de octubre desde las 16:00 en las instalaciones del establecimiento, ubicadas en Laprida 4.650, del Barrio Jardín.
La directora de la escuela, Silvina Ordóñez, dialogó con Radio Olavarría.
Se refirió a cómo surgió la iniciativa, de qué manera fue elegido el nombre de la emblemática cantante argentina para denominar al establecimiento y en qué consistirá el acto del viernes, que contará con distintas expresiones culturales.
También habló del establecimiento, que funciona desde hace 15 años, primero en la esquina de Colón y Dean Funes, hasta que fue trasladado a este nuevo lugar; de la tarea que realizan y de la matrícula con que cuentan.
La docente dijo que está en la institución desde sus comienzos como maestra de artes visuales (de hecho integró la comisión de creación de la misma) y que hace 4 años es su directora.