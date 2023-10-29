Se realizará a partir de las 20:30 horas en el Teatro Municipal, con la presencia de los solistas Esteban Fioroni (viola) y Patricio Palazzo (piano).

El repertorio que se interpretará estará compuesto por obras de Piazzolla, Beethoven, Antonin Dvorak

La entrada general (sin numerar) tiene un valor de: $ 1650. Por la compra on line deberá sumarse el 5% por el cargo por servicio de Articket. Venta en el Teatro con tarjetas de crédito y débito. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo

Ola Rosa

A través de diferentes acciones, sus integrantes buscan concientizar acerca de la prevención del cáncer de mama.

Promueven encuentros y actividades para generar y propiciar la salud física y psíquica.

Establecer y fortalecer lazos con distintas entidades. Planificar y concretar charlas de concientización y prevención con entidades educativas.

Quieren materializar un gran sueño que es tener su propio bote dragón para poder realizar la actividad que evita la formación de linfedema por la extracción de los ganglios axilares.