Agregó que el evento contará con presentaciones de Lima Limón, Herederos, Agalludos y su propia banda, además de invitados especiales y amigos músicos de distintos grupos. “La idea es que la gente se divierta, que baile y que disfrute de la música con buena onda”, expresó.

El artista repasó también su carrera, marcada por la versatilidad de interpretar desde chacareras hasta boleros, siempre con un fuerte vínculo con sus raíces y con el público. “La amistad es riqueza y es la sal de la vida”, dijo al compartir fragmentos de canciones de diversos géneros.

Las entradas anticipadas se pueden conseguir en Mate Amargo (Necochea y Pringles), a través de las redes sociales de Martín Barraza, o en puerta el día del festival.