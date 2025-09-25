Música
Martín Barraza anticipó ‘La Festivalera 2025’
El artista olavarriense estuvo en los estudios de Lu32, previo al desarrollo del evento que será el sábado 27 de septiembre a partir de las 21 horas en el salón de Luz y Fuerza. Adelantó que el encuentro promete baile, música en vivo y una cantina popular, con el objetivo de ofrecer un espacio accesible para el público.
Agregó que el evento contará con presentaciones de Lima Limón, Herederos, Agalludos y su propia banda, además de invitados especiales y amigos músicos de distintos grupos. “La idea es que la gente se divierta, que baile y que disfrute de la música con buena onda”, expresó.
El artista repasó también su carrera, marcada por la versatilidad de interpretar desde chacareras hasta boleros, siempre con un fuerte vínculo con sus raíces y con el público. “La amistad es riqueza y es la sal de la vida”, dijo al compartir fragmentos de canciones de diversos géneros.
Las entradas anticipadas se pueden conseguir en Mate Amargo (Necochea y Pringles), a través de las redes sociales de Martín Barraza, o en puerta el día del festival.