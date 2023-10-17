Desde la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Olavarría se detalló que tres atractivas propuestas llegarán al Teatro Municipal durante el venidero mes de septiembre.

La primera será el sábado 4 de noviembre, a partir de las 21 horas, con la presentación de “Noche de Estrellas” del gimnasio Sakinko.

Se tratará del show de cierre de año 2023, en el que se presentarán todos sus grupos, desde los 2 años hasta las edades adultas. Se contará con coreografías, color y música.

Se recuerda que el Gimnasio Sakinko funciona desde el año 2017 con la coordinación de la profesora de educación física María Paula Cortavarria.

Entrada general (sin numerar): $ 2400 Mayores- $ 1650 Menores de 2 a 10 años.

Por la compra on line deberá sumarse el 5% por el cargo por servicio de Articket

Venta en el Teatro con tarjetas de crédito y débito

Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito

Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo

“Mualima”

El domingo 5 de noviembre, desde las 20:30 horas, será el momento para “Mualima”, la propuesta del estudio Sibila Danzas.

Mualima es un espectáculo y show de danzas creado con un conjunto de bailarines que este año se caracterizará por las buenas vibras, la conexión y la unión entre las distintas disciplinas

Desde Sibila se explicó que “el espectáculo surge del respeto, del amor, de cada alumno a su maestro, y también nace de la enseñanza que cada situación que se nos presenta en la vida nos quiere mostrar. ‘¿Qué aprendo aquí y ahora?’ es una pregunta que a veces atraviesa emociones fuertes, llantos, decepciones y así todo vamos como guía de nuestra vida. Nos superamos, sentimos, expresamos. Somos felices bailando, juntas descubrimos que todo en esta vida enseña. Quedará abierta mente y alma, siempre, estoy con vos. inspirado en muchos maestros que nos permiten ser los bailarines que hoy somos, inspirado en la vida misma así nace Mualima”.

Con la combinación de bailes árabes, bollywood, fusiones, dabke, contemporáneo, ballet, jazz, y danza integrada, se presentará este show que además será a beneficio del Centro de Adaptación Laboral Madre Teresa de Calcuta de Loma Negra.

Estudio Sibila Danzas, cuenta con la participación de: Dabke y danzas tradicionales Sociedad Libanesa Olavarría – disciplinas Escuela Municipal de Danzas: Bollywood dance, taller de danza del centro Madre Teresa de Calcuta. Danza Tribal, Ballet Baby y Ballet infantil (El Estudio). Danza contemporánea Estudio de danzas Lucía Span. Taller infantil municipal de Danzas Clásicas y Jazz del Centro Cultural Sierras Bayas. Escuela de danzas El Ojo de Horus de la localidad de Azul.

Dirección general Denisa Sibila Laborde

Entrada (numeradas en plateas): $ 2200

“El Circo RIE”

El viernes 24 de noviembre, a partir de las 20, llegará el turno de “El Circo RIE”, un show de gimnasia, baile y circo donde la magia, alegría y expresión harán que las gimnastas y bailarinas de RIE presenten sus coreografías demostrando todo lo aprendido durante el año.

Entrada (numeradas en plateas): $ 1980 Plateas- $ 1650 Pullman

