Octava edición del Olavarría Drum Fest
Se realizará este domingo 15 a partir de las 15:30 horas, en la Casa del Bicentenario y con entrada libre y gratuita. El encuentro contará con la participación de bateristas de Coronel Suárez, Bolívar, Azul, Tandil y Olavarría.
El evento comenzó como un proyecto entre los músicos Miguel Galgano y Roberto Peyrano, pero con el correr de los años y ediciones fue complementándose con instrumentos armónicos que acompañaban a los bateristas, dándole una diversidad de estilos y géneros.
Este año tendrá la particularidad que se modificará el formato, ya que se van armar de 25 a 30 baterías que tocaran al unísono sobre pistas originales temas del Rock Internacional y Nacional.