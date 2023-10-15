El evento comenzó como un proyecto entre los músicos Miguel Galgano y Roberto Peyrano, pero con el correr de los años y ediciones fue complementándose con instrumentos armónicos que acompañaban a los bateristas, dándole una diversidad de estilos y géneros.

Este año tendrá la particularidad que se modificará el formato, ya que se van armar de 25 a 30 baterías que tocaran al unísono sobre pistas originales temas del Rock Internacional y Nacional.