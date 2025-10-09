“El año pasado hice un recorrido federal, y este año quise rendir tributo a Horacio Guaraní, Mercedes Sosa y Víctor Jara”, contó sobre la selección de su repertorio.

El escenario que lleva el nombre de Guaraní tendrá además un condimento especial, ya que compartirá la noche con Yamila Cafrune. “Me toca compartir el escenario con la madrina del festival, y me encantaría cantar con ella. La admiro muchísimo”, reconoció.

Remarcó el esfuerzo y la constancia que acompañan su carrera y dijo que “es un camino que nunca se termina. Uno se debe al público, que es el que nos pone en esa vidriera”, expresó. En ese sentido, mencionó que su búsqueda está en “seguir nutriéndose de ese folclore tan bello que tenemos en el país”.

Con una banda estable y un trabajo musical colectivo, comentó que avanza también en un nuevo proyecto que une historia, música y territorio: “Estoy trabajando en ponerle música a un proyecto sobre el Fuerte Blanca Grande. Buscamos unir la música con la historia y la cultura”, explicó.