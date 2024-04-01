A partir de las 18 horas, el público podrá probar distintas variedades de cervezas artesanales producidas en Olavarría.

Entre los atractivos, el festival tendrá el show musical de Rey Garufa y sus Timadores.

El encuentro reunirá en torno al parque a productores locales: Rab, Del Fondo, Fenchel, Sur del Sur, Monos Sabios, Kabalah y Planeta Nueva, quienes interactuarán con el público sobre las distintas especialidades.

El Municipio de Olavarría apoya este evento con la finalidad de impulsar una actividad económica que ha crecido mucho en los últimos años, que además impulsa el turismo local, teniendo las distintas fábricas que se encuentran distribuidas en el Partido de Olavarría.