La catequista Silvina Barili dialogó con Radio Olavarría al respecto.

Dijo que la murga surgió en 2018 con la inquietud de salir a celebrar la vida de todos los santos y santas, y tuvo una gran repercusión, llegando a juntar en ese momento a cerca de 300 chicos.

Desde ese año hasta la actualidad no dejó de hacerse, ni siquiera durante la pandemia, y ya no se convoca solo a los jóvenes de la parroquia, sino que se ha extendido a todas las edades y a toda la comunidad de Olavarría.

Barili dijo que es una fiesta para toda la familia. La idea es que quienes se acerquen vayan caracterizados como algún santo y formen parte de este recorrido que partirá a las 17.30 desde la parroquia, extendiéndose por distintas calles del barrio San Vicente.

Dijo que siempre van acompañados por un móvil de Control Urbano que les va abriendo paso e interrumpiendo momentáneamente el tránsito en las distintas arterias por las que van pasando.

La catequista habló de la importancia de transmitirles a los jóvenes que la santidad se practica todos los días a través de las acciones cotidianas.

Finalmente, aseguró que si llega a llover la actividad se postergará para el viernes siguiente, 7 de noviembre.