Marcela Guerci, miembro de la Sociedad Libanesa y de la filial Olavarría de UCAL (Unión Cultural Argentino Libanesa) y responsable nacional de la Comisión de Educación y Cultura de esta última, ONG nacional que trabaja con libaneses en la diáspora y con sus descendientes dialogó con Radio Olavarría al respecto.

Aprovechó la oportunidad para referirse a otras actividades que están realizando como, por ejemplo, la organización del encuentro regional libanés que se realizará próximamente.

Sobre el ciclo de cine dijo que se proyectará la película Cafarnaúm. Este film es dirigido por la actriz libanesa Nadine Labaki y ha sido premiada en el Festival de Cannes. Relata con crudeza y gran realismo social la niñez desamparada, en un contexto de extrema desigualdad, a partir de la historia de un niño, Zain.

El encuentro tendrá una entrada que costará $ 4.000 y con la misma, los asistentes disfrutarán de café, té y tortas árabes y el intercambio de impresiones sobre estos relatos humanos.