La revista Rolling Stone entrevistó al cantante y compositor Milo J quien junto a Mex Urtizberea, protagonizan ¡FAlklore!, un proyecto audiovisual que se emite por YouTube. El ciclo consiste en encuentros musicales que tienen como objetivo acercar el folklore a las nuevas generaciones.

En el marco de la entrevista, le preguntaron a Milo J qué artistas emergentes lo impactaron y el joven respondió: “Está lleno de pibes que hacen folklore. A mí, Maggie [Cullen] me parece una locura. No conozco a una artista como ella, que tenga tanta autenticidad. Realmente puede llegar a hacer cosas grandes. Y hace poco me mostraron a un pibe que se llama Seba Cayre, un cantautor. Y me pareció uno de los mejores, francamente”.