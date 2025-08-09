Seba Cayre: “La verdad que fue re lindo, me llegaban mensajes de todos lados”
El cantautor radicado en Bolívar habló en “enfocados” sobre los elogios recibidos por parte de Milo J. “Me encanta que venga de él, Milo está haciendo cosas muy interesantes, está buenísimo estar entre sus preferidos, es un honor”. Dijo Cayre.
La revista Rolling Stone entrevistó al cantante y compositor Milo J quien junto a Mex Urtizberea, protagonizan ¡FAlklore!, un proyecto audiovisual que se emite por YouTube. El ciclo consiste en encuentros musicales que tienen como objetivo acercar el folklore a las nuevas generaciones.
En el marco de la entrevista, le preguntaron a Milo J qué artistas emergentes lo impactaron y el joven respondió: “Está lleno de pibes que hacen folklore. A mí, Maggie [Cullen] me parece una locura. No conozco a una artista como ella, que tenga tanta autenticidad. Realmente puede llegar a hacer cosas grandes. Y hace poco me mostraron a un pibe que se llama Seba Cayre, un cantautor. Y me pareció uno de los mejores, francamente”.