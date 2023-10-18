Desde la Casa del Bicentenario se reitera la invitación a participar del Seminario Circo Integral, que se llevará a cabo hasta el 29 de noviembre, los miércoles de 10 a 11:30 y de 14:30 a 16 horas.

Circo Integral compone las diferentes disciplinas de circo: malabares, acrobacias, contorsiones clown mimo, mago, equilibrio y disociación, elongación y preparación física.

El cupo es limitado y la entrada fija / valor a la gorra. Por consultas e inscripciones comunicarse al 2317-6264.