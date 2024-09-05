Desde el Municipio de Olavarría se dan a conocer todas las propuestas para disfrutar durante el fin de semana en los diferentes espacios culturales de la ciudad y localidades.

La agenda se iniciará este viernes con la Feria de Artesanos en la Plaza Central, continuará el sábado por la tarde con el Taller de Dibujo Infantil a cargo del ilustrador Diego Sequeira en el Centro Cultural Municipal “San José” y el Concurso de Cosplay en el Museo Municipal “Dámaso Arce”.

En la noche del sábado habrá un espectáculo infantil en el Teatro Municipal y el concierto de Ernesto Snajer y Matías Arriazu, en el Salón Rivadavia, con entrada libre y gratuita.

La jornada del domingo abrirá con la presentación de la Big Band Regional junto a Elena Zuñiga en la Casa del Bicentenario, el ensayo del Ballet Escuela en Centro Cultural Municipal “San José” y un nuevo Taller de Dibujo Infantil en dicho espacio.

En el Museo Hogar Municipal de Loma Negra continuará el Ciclo de Cine -en el marco del Mes del Inmigrante- con la proyección de la película “Suite francesa”, y en el Museo Municipal de las Ciencias “Ing Rita Toniutti” se desarrollará una nueva visita guiada por la muestra de megafauna para hacer un “Viaje al pasado de Olavarría”.

Cabe aclarar que todas las propuestas mencionadas, son totalmente gratuitas, a excepción de la presentación del show “Aventura Trolls”, programada en cartelera del Teatro.

A continuación, te compartimos en detalle la Agenda Cultural, que además podés encontrar en nuestras redes sociales @olavarriamunicipio y @olavarria.va, con toda la info actualizada de eventos, horarios y sitios de interés.

Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de septiembre

Plaza Central

Feria de artesanos

En el marco del Mes de la Primavera se realizará una feria de artesanos, este viernes 6 y sábado 7, de 10 a 20 horas, y domingo 8, de 14 a 20 horas, en la Plaza Central (sobre calle Rivadavia).

De la misma, participarán artesanos locales que utilizan diferentes técnicas tales como papel maché, orfebrería, tejido en telar, hilado, encuadernación, cestería ecológica, tejido en paja vizcachera, cerámica, vitrofusión, marroquinería,madera, amigurumis, macramé, velas, pintura artística, bordado, artesanía reciclada y resignificación.

Sábado 7 de septiembre

Centro Cultural Municipal “San José”

15:30 horas

Taller de dibujo infantil “Dibujando”

A cargo del ilustrador Diego Sequeira. Para niños y niñas de 6 a 11 años. No requiere inscripción previa. Es gratuito. No es necesario llevar materiales

Museo Municipal “Dámaso Arce”

16:00 horas

Concurso de Cosplay

Esta propuesta, libre y gratuita, se enmarca en la muestra «Komikazes 2024» y Día de la Historieta. Para participar no hay límite de edad y se puede concurrir con cualquier personaje de género manga, cómic o incluso series y películas, siempre y cuando haya tenido su versión en historieta, pudiéndose aceptar fanzines también. Se premiará la originalidad y la performance, ya que se brindarán unos minutos para la pasada ante el público.

Salón Rivadavia

20 horas

Ernesto Snajer y Matías Arriazu en concierto

Ernesto Snajer y Matías Arriazu son guitarristas de distintos estilos musicales, unidos en un proyecto que tiene como fundamento principal los ritmos argentinos y latinoamericanos, contextualizados en un universo particular que permite nuevas formas de expresión, fomenta el espacio para la improvisación y practica la integración de tradición y presente.

El repertorio consta de composiciones originales, que fusionan el amor indisimulable por las raíces con una visión personal naturalmente atravesada por el jazz y la música contemporánea.

Aquellas personas interesadas en asistir, deberán retirar las entradas en el Teatro Municipal, de 8 a 18 horas.

Teatro Municipal

20 horas

Aventura Trolls

“Aventura Trolls” es un show infantil para jardines y abierto al público, que promete una noche mágica de danzas y canciones. Organizado por El Estudio y Eria Producciones. Un recorrido que nos adentra en el mundo de ellos, los trolls, y porque no en el mundo de cada uno de los niños que juegan, imaginan y sueñan un nuevo hogar.

Entrada general numerada en plateas y palcos. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo: $ 5500. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito: $ 5750

Domingo 8 de septiembre

Casa del Bicentenario

15:30 horas

La Big Band Regional junto a Elena Zuñiga

La compositora, cantante, chelista y educadora musical Elena Zuñiga se presentará junto a la Biga Band Regional. La Big Band es una agrupación de veinte músicos que comenzó en el año 2021 con intérpretes de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires como Olavarría, Tandil, Azul, Tres Arroyos, Chaves y Coronel Suárez

Centro Cultural Municipal “San José”

15:30 horas

Ensayo público del Ballet Escuela

El ballet escuela es un espacio de formación destinado a niños y niñas que quieran abordar la disciplina del folklore con la posibilidad, a su vez, de que los proyecte hacia un futuro profesional.

Se encuentra a cargo del profesor Lucas Serantes. Las clases se dictan los sábados a las 15 hs en el Museo de las Ciencias, lunes y miércoles en la junta vecinal del Barrio Eucaliptus.

16:30 horas

Taller de dibujo infantil “Dibujando”

A cargo del ilustrador Diego Sequeira. Para niños y niñas de 6 a 11 años. No requiere inscripción previa. Es gratuito. No es necesario llevar materiales

Museo Hogar Municipal Loma Negra

16 horas

Ciclo de Cine Inmigrantes

Desde la Dirección de Patrimonio Cultural del Municipio de Olavarría invitan a participar de la propuesta prevista por el mes del inmigrante en el Museo Hogar Municipal de Loma Negra. El mismo, consiste en un “Ciclo de cine inmigrantes” con proyecciones que se estarán dando durante el mes de septiembre con entrada libre y gratuita. En esta oportunidad se presentará “Suite Francesa”, de Saul Dibb (Francia).

Museo Municipal de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti”

16:30 horas

Viaje al pasado de Olavarría

Desde el Museo Municipal de las Ciencias invitan a realizar un «Viaje al pasado de Olavarría», la visita guiada por la muestra de megafauana, es coordinada por el Departamento Educativo y es abierta a todo público. Entrada libre y gratuita.