Tras haber realizado 150 funciones y un receso de algunas semanas, vuelve al espacio cultural Insurgente el ciclo "Cine puchito" coordinado por Seba Magallanes.

"Revenge" es una película filmada con una energía visual que combina el estilo hiperestético y el gore simbólico con una mirada profundamente crítica sobre el poder, la violencia y el cuerpo femenino.

Fargeat subvierte los códigos del cine de explotación y los transforma en una experiencia visceral y empoderada, donde la cámara adopta una perspectiva femenina sin renunciar al impacto sensorial.

Su narrativa, de ritmo ascendente y precisión quirúrgica, explora la metamorfosis y la supervivencia como acto político. Una ópera prima muy celebrada en los festivales de Sitges y Toronto. "Revenge" consolidó a Fargeat como una de las voces más provocadoras del nuevo cine de género europeo.

La función será en horario especial de trasnoche a las 23 horas, en Belgrano 3345. Entrada libre y gratuita, colaboración voluntaria. Todos los detalles de funciones y horarios se encuentran en el Instagram de Insurgente.

El ciclo Cine Puchito vuelve a su horario habitual de las 21 horas, a partir del jueves 6 de noviembre con la proyección de "Seul contra tous", la ópera prima de Gaspar Noé.