Los artistas que exponen son: Bernardo Andino, Eduardo Ayala, Cecilia Bax, Fernando García, Natalia Krivochen, Belén Küber y Lorena Rivas.

Precisamente una de ellas, Cecilia Bax, dialogó con Radio Olavarría al respecto.

Explicó el porqué de la muestra, se refirió a su obra y habló de cómo se lleva a cabo el proceso de grabado.

La muestra podrá ser recorrida en los siguientes horarios de apertura al público: martes a jueves de 8:00 a 12:00 h y de 13:00 a 17:00 h; viernes de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00 h; y sábados, domingos y feriados de 15:00 a 18:00 h.

El Museo Dámaso Arce está ubicado en San Martín 2862. Para informes y más detalles sobre las actividades en el marco de esta exhibición, los interesados pueden escribir al mail del museo: museo.damasoarce@olavarria.gov.ar.