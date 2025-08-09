Yamila Cafrune: “Me da nostalgia no haberlo tenido un poco más de tiempo”
La cantautora e hija de Jorge Cafrune, recordó a su padre en “enfocados”. Jorge Cafrune, cantante y figura insoslayable del folclore nacional, hubiese cumplido este 8 de agosto 88 años. En la plenitud de su carrera y en clara oposición a la censura de la dictadura militar en Argentina, murió en circunstancias que aún tienen preguntas sin resolver. “No te puedo contestar a ciencia cierta lo que pasó, al principio creímos que fue un accidente, pero luego comenzó a tomar fuerza la otra versión. No se sabe nada, los expedientes no están, se perdieron, lo que nos queda es averiguar por nuestros medios la verdad sobre la muerte de mi padre”. Manifestó Cafrune