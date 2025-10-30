“Compartimos infancia, adolescencia y fútbol, nuestra pasión, nuestra vida. Teníamos 9 o 10 años cuando empezamos a patear la pelota juntos. Era el capataz, el patrón del equipo, el que comandaba ese grupo de chicos que estuvo cinco años invicto”, recordó.

Describió al joven Maradona como un líder natural desde pequeño y reconoció que “ya desde pibito se hacía sentir. Tenía una personalidad fuerte, era el líder grupal, el que marcaba el rumbo. Y además tenía una llegada con la gente increíble. Cuando fui a probarme a Argentinos Juniors, ya todos hablaban de él, la gente iba solo a verlo jugar”.

Consultado sobre las críticas que recibió Maradona a lo largo de su vida, fue contundente: “Han criticado a Jesucristo, ¿cómo no van a criticar a Maradona? Me molestaba cuando lo atacaban, pero yo sabía lo que era él. Como futbolista fue extraordinario, hacía lo imposible”, sentenció.

También destacó la personalidad desafiante y auténtica, algo que, según dijo, lo diferenciaba de los jugadores actuales. “Era franco, decía lo que pensaba, no le importaba nada. Cuando te quería, te quería; y cuando no, no. Era auténtico. Entró al Vaticano y dijo lo que pensaba, fue al Azteca con 40 grados a jugar una final, nunca se callaba”, sostuvo.

“A mí no me gusta cuando dicen ‘Diego es Dios’. Son cosas distintas. Fue un jugador extraordinario, pero no hay que compararlo con nadie”, afirmó.

Y para cerrar, reflexionó: “No quiero pensar que no está más, quiero pensar que lo voy a volver a encontrar ahí, en el Malvinas (NdR: Estadio de Argentinos Juniors) , donde empezamos. Quiero pensar que todavía está con nosotros”.