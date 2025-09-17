El olavarriense Agustín “El Loco” Torre y Martín Di Nenno, preclasificados número 3 en este certamen, lograron un importante triunfo en su debut en el cuadro principal del FIP Platinum de Sevilla.

La pareja argentina venció a Antonio Fernández y Pablo García Rodrigo por 6-3, 5-7 y 6-4, y avanzó a los cuartos de final del torneo.

La próxima instancia para Torre y Di Nenno será el jueves 18 de septiembre, cuando se enfrenten a la pareja española formada por Álex y Víctor Ruiz.

Cabe destacar que esta unión entre el olavarriense y Martín Di Nenno es transitoria y exclusiva para este torneo.