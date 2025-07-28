Oliveras fue campeona mundial en seis oportunidades a lo largo de su vasta trayectoria deportiva Se encontraba internada en el Hospital José María Cullen en Santa Fé hace más de 10 días en un grave estado de salud a raíz de un ACV isquémico.

Todo el país y el mundo deportivo se hizo eco de su fallecimiento y lamentó la noticia. Entre ellos, Alejo Rivera, reconocido periodista deportivo y relator de la disciplina que la acompañó en varios momentos de su carrera.

Rivera comenzó contando que le “tocó relatar su primera pelea que la dio a conocer. Lo que deja es su mensaje motivacional, su carisma, su mensaje con la gente, la llegada que tenía. Muchos de los que hoy se lamentan, nunca vieron una pelea pero si la escucharon. La juventud y la entereza que tenía para hablar y motivar, y hablar incluso de la vida y la muerte. Impactaba”.

“Fue una vida dura, como todos los boxeadores y boxeadoras. Vivió cosas que la marcaron pero no la doblegaron. Incluso empezó en el boxeo para defenderse. En México se hizo un nombre y empezó a hacer su historia” aclaró el periodista sobre la carrera de Alejandra.

