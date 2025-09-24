Decreto
Juegos Bonaerenses: Olavarría recibirá más de 20 millones de pesos por la Etapa Regional
El gobierno aprobó la transferencia de aportes no reintegrables a los municipios, con el objetivo de solventar la Etapa Regional de la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses, cuya Final Provincial será en Mar del Plata, del 12 al 19 de octubre. En el caso de Olavarría, le corresponden exactamente $20.468.000.
A través del decreto 2476 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, la administración bonaerense tomó la decisión para buscar garantizar la participación de miles de jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad en las distintas disciplinas deportivas y culturales.
Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, se destacó que la inversión provincial permite a los gobiernos locales cubrir gastos de logística, traslados, infraestructura y organización, asegurando la continuidad de la competencia en todas las regiones.