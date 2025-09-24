A través del decreto 2476 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, la administración bonaerense tomó la decisión para buscar garantizar la participación de miles de jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad en las distintas disciplinas deportivas y culturales.

Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, se destacó que la inversión provincial permite a los gobiernos locales cubrir gastos de logística, traslados, infraestructura y organización, asegurando la continuidad de la competencia en todas las regiones.