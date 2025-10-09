En diálogo con LU32, el dirigente del club detalló las razones por las cuales los jugadores de San Martín de Sierras Bayas no podrían presentarse a jugar el partido correspondiente a una nueva fecha del torneo local.

Explicó que los jugadores de la institución, en su gran mayoría, tienen compromisos laborales que imposibilitarían su presentación al encuentro.

“Tenemos mucha gente que trabaja, que no puede ir a jugar. Entonces nosotros, desde un primer momento, dijimos que el viernes a las cuatro de la tarde no podemos jugar. No nos esperen porque el viernes a las cuatro de la tarde no vamos a ir”, afirmó.

Por último, explicó su disconformidad con el accionar de Ferro y manifestó que “se podría buscar la vuelta, pero están plantados en jugar el viernes a las 4 de la tarde”.

“Queremos jugar, no es que no queremos jugar”, finalizó.