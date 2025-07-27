“Sabemos lo que significa el automovilismo. Lo sentimos en la piel cada vez que arranca un motor, cuando alguien se sube por primera vez a un auto de carrera, o cuando volvemos a pisar el circuito después de años. Pero también sabemos que sin pista, no hay automovilismo posible”, indicaron.



Y agregaron: “El automovilismo no debe ser un deporte sostenido por subsidios estatales. Tiene que sostenerse con el compromiso real de quienes lo viven, lo vivieron y desean que siga existiendo para las próximas generaciones”.

En esa línea, invitaron a la comunidad a asociarse y sostuvieron: “ser socio no es solo pagar una cuota, es asumir el compromiso de sostener una institución que hace posible lo que tanto amamos”.



Además, revelaron que asociándose se garantiza: Un circuito seguro y en condiciones de competencia, pruebas y carreras todo el año, actividad regional y nacional sostenida.

Finalmente, lanzaron con crudeza: “Si no hacemos algo hoy, en la próxima década nos vamos a encontrar con un autódromo en estado de abandono, como ya ocurrió con los de Mar de Ajó, Junín, 9 de Julio, La Bota, y tantos otros que han quedado relegados al olvido en distintos puntos del país”



“No dejemos que eso nos pase. No dejemos que el silencio reemplace el rugir de los motores”, concluyeron.

SG





